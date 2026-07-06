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UFFICIALE – L’Al-Nassr saluta Brozovic: “Non sarai dimenticato, grazie!”

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Il club saudita ha voluto ringraziare l'ex centrocampista dell'Inter, il cui contratto è scaduto il 30 giugno
Fabio Alampi Redattore 

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Marcelo Brozovic non è più un calciatore dell'Al-Nassr: il contratto dell'ex centrocampista dell'Inter è ufficialmente scaduto, e il croato può ora cercare una nuova squadra da svincolato.

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Getty Images

Il club saudita ha voluto ringraziare Brozovic, che in tre stagiioni con la maglia gialla ha totalizzato 129 presenze e 8 gol: "Gli anni passati all'Al-Nassr resteranno e non saranno dimenticati. Grazie Brozovic!".

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