Samir Handanovic lascia l'Inter dopo 14 anni. È stato lo stesso ex capitano nerazzurro, reduce da due stagioni alla guida dell'U17 interista, a comunicare il suo addio con un messaggio postato su Instagram: "Undici anni da giocatore, uno da osservatore e due da allenatore. Non ho mai amato raccontare i percorsi attraverso i numeri. Eppure, mentre si chiude un capitolo lungo quattordici anni, è impossibile non guardare indietro e ripensare a tutto ciò che questo viaggio mi ha dato.

L'Inter è stata molto più di una squadra: è stata una casa, un luogo di crescita, di sfide, di emozioni e di persone che hanno lasciato un segno nel mio cammino. Grazie a tutti coloro che hanno condiviso con me questi anni, in ogni ruolo e in ogni momento. Un grazie speciale va ai collaboratori e ai ragazzi che ho avuto il privilegio di allenare nelle ultime due stagioni. Ragazzi a cui mi sono affezionato, che mi hanno dato tanto e con i quali ho potuto mettere la passione per il calcio al primo posto.