SM – Inter-Brozovic, chiamate senza risposta. Ecco l’offerta per il croato

Il tg di Italia1 ha parlato della questione del contratto del croato. Una situazione che la dirigenza nerazzurra vuole chiudere entro fino dicembre

A SportMediaset è stato posto l'accento sul rinnovo di Brozovic . Secondo quanto riferito dal tg di Italia1, l'Inter avrebbe già convocato il giocatore e il procuratore per discutere della questione del rinnovo. "Al momento l'entourage del calciatore non avrebbe risposto alla chiamata dei dirigenti nerazzurri rinviando di volta in volta e ora la sensazione è che non sarà tanto facile arrivare al rinnovo del contratto del croato", è stato sottolineato.

La società insisterà per avere una soluzione entro il 31 dicembre proporrà al centrocampista un contratto con uno stipendio "in linea con il budget di circa 5, 5.5 e mezzo per arrivare con i bonus fino a sei mln. Una cifra che il calciatore può incassare anche altrove, probabilmente. Questione sentita da staff tecnico, squadra, tifosi e società. Ma è una situazione per niente facile in prospettiva anche se in queste situazioni si deve dire mai dire mai", hanno spiegato durante l'edizione delle 13.