Gad Cohen, fondatore dall'Agj Sport Management e intermediario che ha fatto da tramite tra Inter e Al-Nassr nel corso della trattativa Brozovic, ha parlato ai microfoni di Tuttosport: "Il calciatore era seguito da tempo dalla società di Riad. Lo ritenevano perfetto per elevare la qualità della rosa a disposizione. Così, grazie agli ottimi rapporti che coltivo col club, li abbiamo aiutati a chiudere la questione. Inizialmente Brozovic non era propenso ad accettare la proposta ricevuta. Poi però, discussione su discussione, la sua idea è cambiata, con Marcelo che ha accettato con entusiasmo il nuovo progetto. A volte ci sono delle offerte semplicemente impossibili da rifiutare.

Con i nerazzurri ci sono stati sempre dialoghi corretti e buoni dibattiti. Quando li abbiamo informati che Brozovic avrebbe voluto andare all'Al-Nassr, hanno favorito la chiusura dell'accordo. Quando chiudi un affare con uno dei migliori calciatori del mondo, l’orgoglio si alza ai massimi livelli".