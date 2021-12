Romano: “Inter, ora i rinnovi di Brozovic e Perisic: le situazioni. Il colpo Bremer…”

Tutte le novità dell'esperto di mercato Fabrizio Romano sul mercato dell'Inter: tra rinnovi e possibili colpi in entrata

Alessandro Cosattini

Il rinnovo di Marcelo Brozovic, ma non solo. Anche il mercato in entrata in vista dell'estate. Fabrizio Romano, esperto di calciomercato internazionale, ha fatto così il punto sulle trattative calde di casa Inter a The Here We Go Podcast (ITA):

"Ora in casa Inter si entra nel vivo per Brozovic, dopo il rinnovo di Dimarco fino al 2026. Bisogna trovare la quadra, c’è grande ottimismo da parte della società. La base è 5,5 milioni, lui vorrebbe qualcosa di più, si sta dunque lavorando sui bonus. E nel 2022 si parlerà anche con Perisic, che all’Inter è contento. Non sta trattando con club tedeschi, va trovato un accordo economico.

Arriva Onana

Onana va all’Inter, niente Barcellona o altri club, l’accordo è totale, il contratto pronto, da giugno diventerà il portiere nerazzurro e non da gennaio. Ha fatto sì quelle dichiarazioni sul Barcellona, ma lui vuole solo l’Inter.

Insigne, il Toronto fa sul serio

Insigne? C’è una maxi offerta da Toronto, che sta facendo molto, molto sul serio. La proposta economica è molto importante, anche a livello di marketing. C’è qualcosa di serio, non è un discorso fatto e completato, ma si sta entrando nel vivo e ci sono stati contatti anche nelle ultime ore. Non è solo una tentazione, ma un dialogo. Per gennaio bisognerebbe trattare col Napoli, per ora è impostata su giugno e in particolare si sta provando a convincere il giocatore proprio.

Bremer, più Inter che Milan

Bremer? Il Torino non ha intenzione di cederlo a gennaio, in estate tutto può succedere. C’è il Milan, ma soprattutto l’Inter. Per Bremer è molto dura davvero nel mercato invernale”, si legge.