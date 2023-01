Brozovic e Lukaku verso il recupero: Inter, due rinforzi per la seconda parte di stagione

Così scrive il Corriere dello Sport: "In aggiunta, per la seconda parte del campionato, il tecnico piacentino potrà contare su due rinforzi, visto che né Brozovic né, soprattutto, Lukaku hanno dato un contributo sostanziale nel girone di andata. Big Rom domani sera sarà in panchina, con buone possibilità di giocare nella ripresa. A questo punto si tratta di fargli trovare condizione e piena autonomia. Il croato, invece, ancora non è tornato ad allenarsi con la squadra, quindi per il suo rientro occorrerà attendere almeno fino al match con la Cremonese di sabato prossimo".