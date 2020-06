Inter, una buona notizia: Brozovic vicino al recupero, in panchina a Parma? E Gagliardini…

“Il futuro in fascia potrà avere altre facce, il presente riparte da Candreva e Young”. Apre così l’articolo della Gazzetta dello Sport in merito all’avvicinamento per l’Inter alla sfida di Parma. Conte, squalificato, potrà contare sul recupero di Brozovic, che probabilmente sarà convocato per la trasferta del Tardini, anche se dovrebbe iniziare dalla panchina. Ballottaggio a centrocampo tra Borja Valero e Gagliardini: proprio lo spagnolo, assieme a Berni e Padelli, ha firmato il rinnovo fino al termine della stagione.