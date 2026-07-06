Enzo Bucchioni ha fatto il punto sulle trattative che riguardano le big del calcio italiano nel consueto appuntamento con l'editoriale su TMW.
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fcinter1908 ultimora Bucchioni: “Chalobah deciso: vuole solo l’Inter. Difficoltà per Khalaili: l’agente…”
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Bucchioni: “Chalobah deciso: vuole solo l’Inter. Difficoltà per Khalaili: l’agente…”
Il giornalista rivela le ultime novità sul mercato dei nerazzurri, che continuano a lavorare su più fronti per rinforzare la rosa
Il giornalista si è soffermato anche sull'Inter, che accelera sul fronte Khalaili e continua a lavorare per arrivare a Chalobah del Chelsea.
"Khalaili è invece definitivamente tramontato per l’inserimento dell’Inter, ma le difficoltà ci sono anche per i nerazzurri. L’esterno destro israeliano è destinato a sostituire Dumfries, l’accordo con l’Union S.G. sui venticinque milioni è saldo, il giocatore non è stato neppure impiegato in amichevole, ma il procuratore sta alzando il prezzo dell’ingaggio.
Al contrario l’Inter ha l’accordo con Chalobah, ma non ancora con il Chelsea. Il difensore sembra però molto deciso a voler soltanto i nerazzurri. Vedremo a fine mondiali".
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