Il giornalista si è soffermato anche sull'Inter, che accelera sul fronte Khalaili e continua a lavorare per arrivare a Chalobah del Chelsea.

"Khalaili è invece definitivamente tramontato per l’inserimento dell’Inter, ma le difficoltà ci sono anche per i nerazzurri. L’esterno destro israeliano è destinato a sostituire Dumfries, l’accordo con l’Union S.G. sui venticinque milioni è saldo, il giocatore non è stato neppure impiegato in amichevole, ma il procuratore sta alzando il prezzo dell’ingaggio.