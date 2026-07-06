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fcinter1908 ultimora Malagò: “Caso Balogun? Assurdità, decisione dal sapore politico. Precedente pericolosissimo”

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Malagò: “Caso Balogun? Assurdità, decisione dal sapore politico. Precedente pericolosissimo”

Malagò: “Caso Balogun? Assurdità, decisione dal sapore politico. Precedente pericolosissimo” - immagine 1
Giovanni Malagò, presidente Figc, a Rai Radio1 commenta la decisione della Fifa di sospendere la squalifica del calciatore americano Florin Balogun, espulso contro la Bosnia
Andrea Della Sala Redattore 

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"Strana storia, mi è sembrata un'assurdità. Ho guardato questo articolo 27 di cui si parla, che non è replicabile, menomale, nei campionati nazionali altrimenti sarebbe l'Armageddon. È inutile che ce lo raccontiamo, è una decisione che ha un evidente sapore politico".

Malagò: “Caso Balogun? Assurdità, decisione dal sapore politico. Precedente pericolosissimo”- immagine 2
Getty Images

Così Giovanni Malagò, presidente Figc, a Rai Radio1 commenta la decisione della Fifa di sospendere la squalifica del calciatore americano Florin Balogun, espulso contro la Bosnia, rendendolo, di fatto, disponibile per giocare contro il Belgio negli ottavi di finale del Mondiale. "È un precedente pericolosissimo, spero se ne rendano conto. - ha concluso - Io sono un fautore di questo Mondiale con stadi pieni e tanto entusiasmo, ma quando vedi una decisione così perde la meritocrazia che è alla base del calcio". (ANSA).

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