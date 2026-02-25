Il quotidiano analizza la debacle della squadra di Chivu contro i norvegesi del Bodo

Gianni Pampinella Redattore 25 febbraio 2026 (modifica il 25 febbraio 2026 | 10:32)

Per l'Inter e i suoi tifosi è stata una serata da dimenticare quella contro il Bodo. In un San siro infuocato, i nerazzurri non sono riusciti ad accendersi e sono caduti contro un Bodo che ha meritato ampiamente la qualificazione agli ottavi. "Sorpresa o vergogna? Di certo, giusto così. Sorpresa è poco, perché il Bodo Glimt vince anche sull'erba di San Siro, dopo avere dominato sul suo prato di plastica".

"Più bravi anche stavolta. Vergogna forse è ingiusto, perché lo sport prevede anche la sconfitta, però siamo lì, poco distanti: l'Inter finalista 2 volte in 3 anni e virtuale campione d'Italia è già fuori dalla Champions League, eliminata agli spareggi dai vice campioni di Norvegia, una squadra col monte ingaggi 10 volte inferiore, che rappresenta una città con 50 mila abitanti. L'eliminazione apre una falla nel bilancio finanziario dell'Inter. Ci sarà tempo per fare i conti, ma il buco rispetto all'anno scorso è enorme, dai 70 ai 100 milioni. Non ditelo a Oaktree", sottolinea il Giornale.

"Per la seconda volta in una settimana, Knutsen rende amara la lettura di Chivu, come raramente è successo quest'anno in Italia. Proprio vero che la Champions è un'altra cosa. Bodo che corre di più ma gioca anche meglio. Chiude i buchi in mezzo al campo e lascia lo spazio giusto al mancino di Dimarco, anche stavolta l'arma migliore dell'Inter, almeno sui calci d'angolo. Non l'unico, ma certo lo schema migliore, un po' poco per andare avanti contro un avversario così bene organizzato. Bodo più fresco, anche stavolta. E non potrebbe essere diversamente. Campionato finito da 3 mesi, il prossimo comincia fra 3 settimane. In mezzo per loro solo allenamenti al sole di Marbella e Champions League. Si vede dall'inizio alla fine".

(Giornale)