FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Bucchioni: “L’intelligenza e la modernità in Chivu si vedono. Quando un allenatore…”

ultimora

Bucchioni: “L’intelligenza e la modernità in Chivu si vedono. Quando un allenatore…”

Bucchioni: “L’intelligenza e la modernità in Chivu si vedono. Quando un allenatore…” - immagine 1
Intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, il giornalista ha elogiato il lavoro del tecnico nerazzurro
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Bucchioni: “L’intelligenza e la modernità in Chivu si vedono. Quando un allenatore…”- immagine 2
Getty Images

Contro il St Gilloise per l'Inter è arrivata la settima vittoria consecutiva tra campionato e Champions. Dopo un avvio incerto, adesso è chiara la mano di Cristian Chivu, bravo a rianimare un gruppo che ha vissuto un finale di stagione complicatissimo.

Bucchioni: “L’intelligenza e la modernità in Chivu si vedono. Quando un allenatore…”- immagine 3
Getty Images

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Enzo Bucchioni elogia il tecnico nerazzurro. "L'intelligenza e la modernità in Chivu si vedono. Si vedono in quello che sta facendo, nella gestione del gruppo. Le rotazioni nel calcio di oggi sono fondamentali e un allenatore le fa quando è completamente padrone del gruppo".

(Radio Sportiva)

Leggi anche
Hojlund, l’Inter solo sfiorata e la sliding door che fa felici Bonny ed Esposito
Ranking Uefa, Inter torna al terzo posto. Solo 5 club a punteggio pieno in stagione

© RIPRODUZIONE RISERVATA