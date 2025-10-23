Contro il St Gilloise per l'Inter è arrivata la settima vittoria consecutiva tra campionato e Champions. Dopo un avvio incerto, adesso è chiara la mano di Cristian Chivu , bravo a rianimare un gruppo che ha vissuto un finale di stagione complicatissimo.

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Enzo Bucchioni elogia il tecnico nerazzurro. "L'intelligenza e la modernità in Chivu si vedono. Si vedono in quello che sta facendo, nella gestione del gruppo. Le rotazioni nel calcio di oggi sono fondamentali e un allenatore le fa quando è completamente padrone del gruppo".