Contro il St Gilloise per l'Inter è arrivata la settima vittoria consecutiva tra campionato e Champions. Dopo un avvio incerto, adesso è chiara la mano di Cristian Chivu, bravo a rianimare un gruppo che ha vissuto un finale di stagione complicatissimo.
Intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, il giornalista ha elogiato il lavoro del tecnico nerazzurro
Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Enzo Bucchioni elogia il tecnico nerazzurro. "L'intelligenza e la modernità in Chivu si vedono. Si vedono in quello che sta facendo, nella gestione del gruppo. Le rotazioni nel calcio di oggi sono fondamentali e un allenatore le fa quando è completamente padrone del gruppo".
