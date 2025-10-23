Si è giocata la seconda serata del terzo turno di Champions League. Il Bayern vince e torna al secondo posto

Si è giocata la seconda serata del terzo turno di Champions League. La Uefa ha aggiornato il Ranking per club, in attesa delle gare europee di questa sera, tra Europa League e Conference League. Il Bayern vince e torna al secondo posto, scavalcando l'Inter. I nerazzurri mantengono saldamente la terza posizione tenendo a debita distanza il Manchester City.