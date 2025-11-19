Bucchioni: “Inter-Milan può consolidare certe cose. Se il Napoli di Conte…”

Il pensiero su alcuni temi di attualità da parte del noto giornalista

Daniele Vitiello Redattore/inviato 19 novembre 2025 (modifica il 19 novembre 2025 | 20:16)

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio. Qui alcune delle sue considerazioni a partire da un commento sull'ultima uscita di Paolo Maldini: "E' una storia molto bella. Siamo sempre alla ricerca di bandiere... quando un ex calciatore esprime certi concetti sono felice. Non è rimasto perché non lo hanno voluto al Milan. Per me non vuole fare il manager, vuole farlo solo al Milan, per questo non accetta Italia o estero. Non ha interesse a fare il manager. Mi lascio una porta aperta per la Nazionale, che è l'altra sua famiglia".

Milan, il derby potrebbe dare indicazioni sulle chance Scudetto?

"Il Milan non ha avuto Leao dall'inizio, ha perso alcuni elementi importanti come Rabiot e Pulisic, ma è ancora li. Potrà solo agevolarla il non partecipare alle coppe, soprattutto in primavera. Il Milan ci sarà di sicuro fino in fondo, ora vedremo cosa accadrà al Napoli, perché la vicenda Conte è solo all'inizio. Se la squadra non torna viva, non rimarrà li a vivacchiare. Sulla Roma ho qualche dubbio in più, a meno che non compri un attaccante a gennaio".

Derby importante per il Milan?

"In assoluto una vittoria non sposta nulla, perché siamo ancora l'inizio, ma può consolidare certe cose. Se vinci, cementi di più l'autostima, perché il derby".