Sta entrando nel vivo la preparazione del derby in casa Inter. Cristian Chivu ha ritrovato quasi tutti i nazionali questa mattina ad Appiano Gentile, in attesa dell'ultimo rientro, quello di Akanji, previsto domani. I nerazzurri ci tengono a far bene contro il Milan domenica sera al Meazza, considerando il peso che porta con sé questa gara. E non riguarda soltanto la rivalità cittadina

Questa infatti la sottolineatura di Andrea Paventi, inviato di Sky all'esterno del centro sportivo nerazzurro: "Undici vittorie in dodici partite, rendimento molto importante nell'ultimo mese e mezzo. Non vince dall'aprile 2024 nei derby. Ha bisogno di invertire la tendenza negli scontri diretti, è da un po' che non trova continuità in questo senso. La squadra sta bene e vuole confermarlo battendo il Milan".