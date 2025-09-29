Bucchioni: “L’Inter sta tornando com’era facile prevedere. Le altre…”

"L’Inter sta tornando, come era facile prevedere. La Juve ha tanti difetti in mezzo al campo e i nuovi attaccanti non sono pronti, ma c’era chi non voleva vedere. Ora è chiaro. Lassù c’è anche la Roma, vincere dopo l’Europa League non era semplice. Un segnale gasperiniano in più. Sorprende ancora in negativo, invece, la Fiorentina".