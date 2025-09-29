Nel suo editoriale su TMW, Enzo Bucchioni ha fatto il punto sulle big del campionato. Ecco le sue parole sull'Inter di Chivu:
ultimora
Bucchioni: “L’Inter sta tornando com’era facile prevedere. Le altre…”
"L’Inter sta tornando, come era facile prevedere. La Juve ha tanti difetti in mezzo al campo e i nuovi attaccanti non sono pronti, ma c’era chi non voleva vedere. Ora è chiaro. Lassù c’è anche la Roma, vincere dopo l’Europa League non era semplice. Un segnale gasperiniano in più. Sorprende ancora in negativo, invece, la Fiorentina".
"La peggior partenza nell’era dei tre punti, i giocatori ci sarebbero, manca il gioco. Kean a zero gol fa impressione. Pioli non si tocca, ma adesso arrivano Roma, Milan, Inter e se la viola non cambia rotta in fretta sarà durissima. Al Pisa, fra l’altro, manca un rigore per una mano evidentissima. Gli arbitri sono dei fenomeni, Rocchi li ha richiamati per un paio di errori proprio su falli di mano in area, ora per non sbagliare non fischiano e non “varizzano” più neanche quelli buoni. Ci vuol pazienza…".
(Fonte: TMW)
© RIPRODUZIONE RISERVATA