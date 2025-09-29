FC Inter 1908
Cassano: “Pio Esposito sa giocare. Gli scriveranno donne e altri, gli consiglio di…”

I consigli di Antonio Cassano a Pio Esposito: queste le parole dell’ex attaccante sul gioiello dell’Inter, reduce dal primo gol in Serie A
“Amici dovete averne pochi, ragazzi giovani. Pio Esposito e Camarda sono giocatori diversi, Pio è un lavoratore e sa giocare, l’altro è un facsimile di Inzaghi. Se volete stare bene in campo, solo la famiglia dovete avere.

Gli altri chiederanno, le donne scriveranno, tutti fuori dai coglioni. I biglietti dite di comprarli, le maglie anche, chi si avvicina ha bisogno di voi. State lontano da tutti, io vengo dalla strada e vi posso dire così”.

