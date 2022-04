Bucchioni: “Juve-Inter, se non riesci a segnare non è colpa degli arbitri. Su Zakaria…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista è tornato sulla vittoria della squadra di Inzaghi allo Stadium

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Enzo Bucchioni è tornato sulla vittoria dell'Inter in casa della Juventus. Queste le dichiarazioni del giornalista: "La Juventus non ha vinto perché andava messa in mano a un altro tecnico. Non ha i campioni per vincere e giocare in quel modo. Allegri non è un insegnante di calcio e questa Juve aveva bisogno di una persona del genere in questo momento e non di Allegri. Se non riesci a segnare non è colpa di arbitri o altro ma colpa sua. Sono episodi di campo che ci stanno, per me il rigore su Zakaria c'era e volevo che Rocchi confessasse che non c'erano le immagini o dicesse comunque qualcosa in merito".