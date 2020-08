Bucchioni: “Juve? Non solo Mancini se esce dalla Champions. Contatti con un altro ex Inter”

Nel suo editoriale per TMW, Enzo Bucchioni ha parlato anche del futuro della panchina della Juventus. Queste le sue parole: “Se andasse fuori dalla Champions, le soluzioni non mancano. L’ultimo finito nella lista di Andrea Agnelli è Roberto Mancini. Il Ct piace da sempre. Nel 2013, dopo le dimissioni di Conte, fu in ballottaggio con Allegri e il feeling è rimasto. Perché Mancini dovrebbe lasciare la Nazionale in vista degli Europei? Per orgoglio. Il Ct non avrebbe gradito l’idea di Gravina di nominare Marcello Lippi direttore delle Nazionali, idea maturata senza la sua condivisione. La leggenda narra che Mancini abbia appreso le intenzioni di Gravina dai giornali e l’irrigidimento mi sembra normale anche e soprattutto per i risultati ottenuti in azzurro. Lippi è un maestro, nessuno lo discute, se qualcuno avesse avvertito Mancini forse sarebbe stato meglio. L’operazione sembra stoppata, ma il senso resta.

Ma oltre a Mancini in allarme c’è anche Pochettino e ci sarebbe stato un contatto con Spalletti che la Juve aveva già cercato anni fa”.