"No, perché è un 2005, ho visto tutte le partite del Cagliari, è straordinario. Ha avuto una crescita importante, ha capacità di difendere, attaccare, forza fisica. Vedo pochi di prospettiva con quelle capacità. Potrebbe essere un investimento per l'Inter. E poi fidiamoci di Marotta e Ausilio. Io ci metto la mano sul fuoco su di lui, è un prospetto che può diventare un numero 1 in Europa".