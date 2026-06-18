Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Enzo Bucchioni ha parlato della trattativa tra Inter e Atalanta per Marco Palestra. Per il giornalista i 50 milioni che chiede il club bergamasco non sono troppi.
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fcinter1908 ultimora Bucchioni: “50 mln per Palestra non sono troppi e vi spiego perché. Ho visto tutte…”
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Bucchioni: “50 mln per Palestra non sono troppi e vi spiego perché. Ho visto tutte…”
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Enzo Bucchioni ha parlato della trattativa tra Inter e Atalanta per il giovane esterno
"No, perché è un 2005, ho visto tutte le partite del Cagliari, è straordinario. Ha avuto una crescita importante, ha capacità di difendere, attaccare, forza fisica. Vedo pochi di prospettiva con quelle capacità. Potrebbe essere un investimento per l'Inter. E poi fidiamoci di Marotta e Ausilio. Io ci metto la mano sul fuoco su di lui, è un prospetto che può diventare un numero 1 in Europa".
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