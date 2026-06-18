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Buonfiglio: “Mancini ct? Ormai non mi sorprendo più di nulla. Spero che il calcio…”

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Le parole del presidente del CONI a margine della presentazione del rally di Roma in Campidoglio
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

«Mancini di nuovo ct? Non mi sorprenderebbe, ormai non mi sorprendo più di nulla. Mancinilo conosco bene, ogni tanto ci alleniamo insieme e lo vedo in forma». Così il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, a margine della presentazione del rally di Roma in Campidoglio. L'ex allenatore dell'Inter è considerato il principale candidato al ruolo di CT qualora fosse Malagò a vincere le elezioni a presidente della FIGC (di oggi la notizia sull'eleggibilità dell'ex numero uno del Comitato Olimpico).

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Sul momento del calcio italiano Buonfiglio ha invece detto: «Mi aspetto che dopo la vittoria della Ferrari anche il calcio ci dia delle gioie. È uno sport del popolo e quando il popolo gioisce noi siamo contenti», ha detto.

(Fonte: agenzia)

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