« Mancini di nuovo ct? Non mi sorprenderebbe, ormai non mi sorprendo più di nulla. Mancini lo conosco bene, ogni tanto ci alleniamo insieme e lo vedo in forma». Così il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio , a margine della presentazione del rally di Roma in Campidoglio. L'ex allenatore dell'Inter è considerato il principale candidato al ruolo di CT qualora fosse Malagò a vincere le elezioni a presidente della FIGC (di oggi la notizia sull'eleggibilità dell'ex numero uno del Comitato Olimpico).

Sul momento del calcio italiano Buonfiglio ha invece detto: «Mi aspetto che dopo la vittoria della Ferrari anche il calcio ci dia delle gioie. È uno sport del popolo e quando il popolo gioisce noi siamo contenti», ha detto.