Intervenuto sulle frequenze di Radio Tutto Napoli, Enzo Bucchioni ha parlato della lotta scudetto

Gianni Pampinella Redattore 26 marzo 2026 (modifica il 26 marzo 2026 | 22:02)

Intervenuto sulle frequenze di Radio Tutto Napoli, Enzo Bucchioni ha parlato della lotta scudetto. Per il giornalista nella corsa al titolo conterà anche l'esperienza degli allenatori. "Le cose sono cambiate nelle ultime settimane, in peggio per l’Inter e in meglio per Napoli e Milan. Dopo l’eliminazione dalla Champions e i risultati negativi, ho visto un’Inter in difficoltà, senza più l’idea di squadra".

"Contro la Fiorentina è stata imbarazzante, non è riuscita a gestire nemmeno il vantaggio. Invece il Napoli ha superato i momenti difficili e ora sta recuperando giocatori importanti. Mancano otto partite e con un allenatore come Conte, che nei finali di stagione sa esaltarsi, tutto è possibile”.

Quanto pesa l’esperienza degli allenatori rispetto a quella di Chivu? — “Tantissimo. In una volata così la gestione del gruppo è fondamentale. Allegri lo ha dimostrato nel derby, Conte lo sta dimostrando da mesi. Chivu invece nelle difficoltà è sembrato in confusione. Contro la Fiorentina l’Inter era in inferiorità a centrocampo e non ha cambiato nulla finché la partita non era compromessa. Sono dettagli che alla fine fanno la differenza”.

(Tuttonapoli)