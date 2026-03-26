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Taribo West compie 52 anni: gli auguri di buon compleanno da parte dell’Inter

Taribo West compie 52 anni: gli auguri di buon compleanno da parte dell’Inter - immagine 1
Per l'ex difensore nigeriano 65 presenze con la maglia nerazzurra tra il 1997 e il 2000 e unca Coppa UEFA vinta
Fabio Alampi Redattore 

Buon compleanno a Taribo West! L'ex difensore dell'Inter, 65 presenze con la maglia nerazzurra tra il 1997 e il 2000 e unca Coppa UEFA vinta nel 1998, compie oggi 52 anni. Il club interista ha voluto fargli gli auguri tramite un post pubblicato sui propri canali social ufficiali.

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