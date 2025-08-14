Marco Bucciantini, giornalista, ha parlato così della virata dell'Inter da Ademola Lookman e Manu Koné: le sue parole

Marco Astori Redattore 14 agosto - 23:26

Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Marco Bucciantini, giornalista, ha parlato così della virata dell'Inter da Ademola Lookman e Manu Koné: "Fosse arrivato Lookman, sarebbe stato perfetto anche Koné: ti avrebbe permesso il centrocampo a due per il volume e per la gamba. Se hai 40 milioni è una spesa di valore, è un giocatore che dà energia e trasporto: ma quando Gasperini quando è arrivato a Roma penso abbiano visto chi fossero i giocatori già pronti per lui e Koné mi sembrava un giocatore adatto, poteva diventare come Ederson.

Toglie tantissimo alla Roma: sono soldi per fare cose, ma poi devi mettere un giocatore così a centrocampo perché sono tutti tecnici ma alla velocità di Koné ci va solo lui. Quella gamba con Gasperini è indispensabile. Lookman? Certe parole hanno perso valore, ma io un giocatore che si comporta così, fossi un dirigente o un allenatore, non lo voglio più, davvero. Oggi si comporta così per venire da te, domani magari per andare via.

Anche l'anno scorso si è comportato così, poi è stato l'eroe della finale e l'Atalanta ha fatto investimenti ed è stato più facile riavvolgerlo. Mi spiace per l'Atalanta: tra Retegui, Gasperini e Lookman ha perso 50 gol. Come unico finale vedo Lookman che torni e chieda scusa a tutti: il mercato non può diventare un posto in cui manifesti così la tua volontà. Tu sei un professionista e hai un datore che ti ha preso ai confini della Premier, non era nessuno: e l'ha portato alla trentina del Pallone d'Oro".