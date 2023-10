Bucciantini: “Inter deve vincere suo girone Champions. Comincio a pensare che Lautaro…”

In studio a Sky Sport, il noto giornalista Marco Bucciantini ha parlato così di Lautaro Martinez e in generale dell'Inter: "Abbiamo sempre pensato che fosse una fortuna per Lautaro giocare con Dezko e Lukaku negli anni. Ora comincio a pensare lui sia ideale per giocare a due in attacco, l’Inter ha una bellissima coppia con Thuram e deve vincere il proprio girone di Champions. Per un attacco a due non vedo di meglio in giro. Con Arnautovic la turnazione sarebbe stata perfetta. Milan e Juve competono per forza con l’Inter per lo scudetto, te li porti fino in fondo certamente. L'Inter ora deve archiviare il passaggio in Champions per poi concentrarsi solo sul campionato. Ieri la Juve si è candidata vincendo una partita che non vinceva da anni col Milan".