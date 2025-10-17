Marco Bucciantini, ospite di Sky Sport, ha parlato di quello che è riuscita a mettere in fila l'Inter da un certo punto in poi della sua stagione. Qui le considerazioni del noto opinionista:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Bucciantini: “Inter? Resa bella la sconfitta con la Juventus. Aveva messo…”
ultimora
Bucciantini: “Inter? Resa bella la sconfitta con la Juventus. Aveva messo…”
Le parole del noto opinionista a proposito del cammino dei nerazzurri da un certo momento in avanti della stagione
"L'Inter ha reso bella la sconfitta con la Juventus. Aveva messo in campo dei contenuti, anche senza creare troppe occasioni. Con cinque vittorie di fila ha cambiato il percorso. I bianconeri hanno tolto fascino a quella vittoria con cinque pareggi, alla squadra manca qualità e un suo modo di stare in campo".
© RIPRODUZIONE RISERVATA