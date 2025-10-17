Bucciantini: “Inter? Resa bella la sconfitta con la Juventus. Aveva messo…”

Marco Bucciantini, ospite di Sky Sport, ha parlato di quello che è riuscita a mettere in fila l'Inter da un certo punto in poi della sua stagione. Qui le considerazioni del noto opinionista:

"L'Inter ha reso bella la sconfitta con la Juventus. Aveva messo in campo dei contenuti, anche senza creare troppe occasioni. Con cinque vittorie di fila ha cambiato il percorso. I bianconeri hanno tolto fascino a quella vittoria con cinque pareggi, alla squadra manca qualità e un suo modo di stare in campo".