I nerazzurri sono attesi da un trittico importante e impegnativo: Roma, Union Saint-Gilloise e Napoli. Ci sarà spazio per tutti

Fabio Alampi Redattore 17 ottobre 2025 (modifica il 17 ottobre 2025 | 17:16)

Terminata la sosta per le Nazionali, l'Inter è attesa da un trittico decisamente impegnativo: Roma, Union Saint-Gilloise in Champions League e subito dopo Napoli. Tre sfide che potranno dire tanto sul cammino italiano ed europeo dei nerazzurri. A tal proposito Cristian Chivu sta valutando, insieme al suo staff, di ruotare i calciatori a disposizione, con un focus speciale sull'attacco: Thuram non ha ancora recuperato dal colpo alla caviglia, Lautaro è appena tornato dagli impegni con l'Argentina.

Per questo motivo, secondo La Gazzetta dello Sport, potranno esserci chance importanti per i giovani Bonny ed Esposito: "Ange-Yoan, che ad Appiano tutti chiamano Angelo per comodità, è il favoritissimo per fare coppia con il Toro appena sceso dall'aereo. [...] Nel gioco delle coppie, oltre alla solita sempreverde ThuLa, il tecnico romeno ha sempre incastrato Pio con Marcus e "Angelo" con Lautaro perché ideologicamente più compatibili. Se Esposito jr occupa militarmente l'area come l'argentino, Bonny si veste naturalmente da seconda punta, proprio come il connazionale".

"Lo staff tecnico sta valutando cosa scegliere anche in Champions: in teoria, Lautaro potrebbe fermarsi un turno in panchina, per evitare il sovraccarico e non essere troppo stanco contro il Napoli sabato prossimo, e, contestualmente, Bonny potrebbe far cadere il muro dall'inizio anche in Europa. Qualora facesse subito il bis da titolare a Bruxelles, martedì contro il pericoloso Union SG, accanto ad "Angelo" potrebbe esserci proprio Esposito jr col suo carico di attese messianiche: assieme, quei due sarebbero la coppia baby che tutti bramano. Molto, se non tutto, dipenderà da come finirà all'Olimpico".