VIDEO / Buchanan, prima assist e poi gol in Canada-Ucraina

Il Canada ha battuto in amichevole l'Ucraina 4-2: assist e rete, la quarta dei canadesi, per il calciatore di proprietà Inter

Nella partita amichevole tra Canada e Ucraina , Tajon Buchan ha servito l'assist dell'uno a zero al compagno di squadra, l'attaccante Jonathan David. Poi a fine gara è arrivato anche il suo gol, all'ottantanovesimo. Un tiro di destro, da posizione ravvicinata, sotto la traversa, arrivato dopo un lancio da calcio d'angolo di De Fougerolles. Era il gol del momentaneo quattro a zero, la partita è poi terminata sul 4-2 dopo cinque minuti di recupero.

Il calciatore canadese, che è stato dato in prestito a gennaio al Villarreal, quando all'Inter è arrivato invece Zalewski che sembrava aver convinto l'Inter tanto che si parlava di riscatto per il calciatore preso in prestito dalla Roma. Ora si attende di capire se verrà effettivamente riscattato con il cambio di allenatore. Nei giorni scorsi, in Spagna si era detto a proposito del calciatore canadese che non sarà riscattato dal club spagnolo e dovrebbe quindi rientrare tra gli uomini a disposizione dell'Inter in attesa eventualmente di una nuova destinazione.