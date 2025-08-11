“Secondo me Folorunsho è un giocatore che al Cagliari può veramente fare la differenza. Lo reputo un elemento importante: a me piace molto. L’anno scorso a Firenze ha vissuto una stagione un po’ altalenante, ma credo che Cagliari sia la piazza giusta per rilanciarsi: in Sardegna potrà dimostrare tutto il suo valore, che è notevole. Insomma, si tratta di un grande acquisto.

"Gennaro Borrelli, poi, può costituire una valida alternativa a Piccoli, magari entrando negli ultimi quindici-venti minuti quando c’è da spingere e da aggiungere muscoli e fisicità in area di rigore. Lo vedo come una sorta di alter-ego di Pavoletti. A Brescia ha fatto molto bene. Quanto a Sebastiano Esposito, sarebbe il rinforzo perfetto per il Cagliari: si integrerebbe a meraviglia con Piccoli. Tecnicamente è molto forte, anche se deve ancora dimostrare appieno il suo valore. Ha enormi margini di miglioramento"