"Ha enormi margini di miglioramento", sottolinea Alessandro Budel su Sebastiano Esposito, ad un passo dal Cagliari
Matteo Pifferi Redattore 

Alessandro Budel, ex centrocampista del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Tuttocagliari.net di Sebastiano Esposito, prossimo innesto dei sardi:

“Secondo me Folorunsho è un giocatore che al Cagliari può veramente fare la differenza. Lo reputo un elemento importante: a me piace molto. L’anno scorso a Firenze ha vissuto una stagione un po’ altalenante, ma credo che Cagliari sia la piazza giusta per rilanciarsi: in Sardegna potrà dimostrare tutto il suo valore, che è notevole. Insomma, si tratta di un grande acquisto.

Io personalmente lo vedo meglio come mezzala offensiva, anche se nella sua carriera ha interpretato più ruoli: dal mediano al trequartista. Si adatta bene a un 4-3-3, a un 3-5-2 o a un 4-4-2"

"Gennaro Borrelli, poi, può costituire una valida alternativa a Piccoli, magari entrando negli ultimi quindici-venti minuti quando c’è da spingere e da aggiungere muscoli e fisicità in area di rigore. Lo vedo come una sorta di alter-ego di Pavoletti. A Brescia ha fatto molto bene. Quanto a Sebastiano Esposito, sarebbe il rinforzo perfetto per il Cagliari: si integrerebbe a meraviglia con Piccoli. Tecnicamente è molto forte, anche se deve ancora dimostrare appieno il suo valore. Ha enormi margini di miglioramento"

