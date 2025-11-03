“La Juve era partita bene, non so quanto convinta del progetto, vedendo la scelta di qualche giorno fa e il momento. Probabilmente non c’era tutta questa convinzione. Poi si è andata a mettere la toppa migliore che ci fosse. La scelta Spalletti penso possa garantire una serie di performance e risultati che il tifoso e la società attendono. Mi dispiace perché uno come Luciano mi sarebbe piaciuto vederlo dall’inizio ecco, la Juve poteva essere competitiva fino alla fine.