FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Buffon: “Juve, Spalletti toppa migliore che ci fosse. Addio Tudor? La verità è che…”

ultimora

Buffon: “Juve, Spalletti toppa migliore che ci fosse. Addio Tudor? La verità è che…”

Buffon: “Juve, Spalletti toppa migliore che ci fosse. Addio Tudor? La verità è che…” - immagine 1
A Viva el Futbol, l’ex portiere Gigi Buffon ha parlato così del momento della Juventus, ora allenata da Luciano Spalletti
Alessandro Cosattini Redattore 

Buffon: “Juve, Spalletti toppa migliore che ci fosse. Addio Tudor? La verità è che…”- immagine 2

A Viva el Futbol, l’ex portiere Gigi Buffon ha parlato così del momento della Juventus, ora allenata da Luciano Spalletti:

Buffon: “Juve, Spalletti toppa migliore che ci fosse. Addio Tudor? La verità è che…”- immagine 3

La Juve era partita bene, non so quanto convinta del progetto, vedendo la scelta di qualche giorno fa e il momento. Probabilmente non c’era tutta questa convinzione. Poi si è andata a mettere la toppa migliore che ci fosse. La scelta Spalletti penso possa garantire una serie di performance e risultati che il tifoso e la società attendono. Mi dispiace perché uno come Luciano mi sarebbe piaciuto vederlo dall’inizio ecco, la Juve poteva essere competitiva fino alla fine.

LEGGI ANCHE

Buffon: “Juve, Spalletti toppa migliore che ci fosse. Addio Tudor? La verità è che…”- immagine 4
getty

Con Tudor vedendo da fuori mi sembra ci sia stato qualche problema di empatia con la dirigenza mi sembra, più che un discorso tecnico o tattico o di risultati. La verità è che la sa solo chi è dentro, noi siamo fuori e ci facciamo solo una nostra idea”.

Leggi anche
Condò: “Inter, una scelta di Chivu rivela i piani. E’ la seconda volta che…”
Zielinski, undicesima stagione a segno in Serie A: interrotto digiuno di un anno

© RIPRODUZIONE RISERVATA