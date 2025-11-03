Piotr Zielinski è tornato a colpire. Il gol del vantaggio contro il Verona porta la sua firma: un destro preciso al 16’, nato da un’iniziativa su schema da calcio d’angolo battuto da Calhanoglu. Una rete che arriva 371 giorni dopo la sua ultima marcatura in Serie A e che segna il ritorno alla gioia personale in trasferta, dopo il gol del 7 aprile 2024 contro il Monza.

Con questo centro, Zielinski entra in un club ristretto: è infatti uno dei soli tre giocatori ad aver segnato in ognuna delle ultime 11 stagioni di Serie A (dal 2015/16), insieme a Dybala e Pellegrini. Un dato che parla di continuità, professionalità e qualità, valori che il polacco sta trasmettendo con naturalezza anche in maglia nerazzurra.