L'allenatore nerazzurro compie oggi 45 anni: da calciatore è stato uno dei protagonisti del Triplete del 2010

Buon compleanno a Cristian Chivu, che oggi festeggia 45 anni! Nato il 26 ottobre 1980 a Reșița, in Romania, Chivu incarna alla perfezione i valori dell’Inter: dedizione, coraggio e spirito di sacrificio. Da calciatore ha scritto pagine indelebili della storia nerazzurra, collezionando 169 presenze, tre Scudetti, una Champions League, un Mondiale per Club, due Coppe Italia e due Supercoppe Italiane.