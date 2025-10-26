Primo gol in Serie B e tra i professionisti per Giacomo De Pieri: l'esterno offensivo classe 2006, prodotto del settore giovanile dell'Inter, è andato a segno in occasione del pareggio per 2-2 tra Padova e Juve Stabia, realizzando la rete del momentaneo 1-2.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Serie B, De Pieri a segno con la Juve Stabia: è il primo gol tra i professionisti
ultimora
Serie B, De Pieri a segno con la Juve Stabia: è il primo gol tra i professionisti
L'esterno offensivo di scuola Inter, classe 2006, ho trovato la rete in occasione del pareggio contro il Padova
De Pieri, entrato in campo al 59' (quarta presenza in campionato per lui), ha battuto il portiere avversario al 68', in spaccata, da pochi passi, sfruttando una leggerezza della difesa veneta su un traversione proveniente dalla sinistra.
© RIPRODUZIONE RISERVATA