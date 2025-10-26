L'esterno offensivo di scuola Inter, classe 2006, ho trovato la rete in occasione del pareggio contro il Padova

Primo gol in Serie B e tra i professionisti per Giacomo De Pieri: l'esterno offensivo classe 2006, prodotto del settore giovanile dell'Inter, è andato a segno in occasione del pareggio per 2-2 tra Padova e Juve Stabia, realizzando la rete del momentaneo 1-2.