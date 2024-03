Un gesto iconico e la vittoria di un campionato diventato leggendario. Giovanni Trapattoni con quel suo fischio iconico e con lo Scudetto dei record è entrato per sempre nel cuore di tutti i tifosi nerazzurri. Il suo amore per il calcio è sempre stato puro e infinito: “Amo troppo il verde dei prati e il pallone. Ho fatto l'allenatore perché non mi immaginavo altrove".