Buonfiglio (pres Coni): “Gattuso un mito, è la cura giusta alla nostra Nazionale”

"Sarò presente per testimoniare l'attenzione del Coni a una disciplina che è quella sotto attenzione più di tutti", dice il numero 1 del Coni
"Io domani ci sarò, perché Gattuso per me è un mito, probabilmente è la cura giusta per la nostra nazionale".

Lo ha detto Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, annunciando la sua presenza alla sfida tra l'Italia e l'Estonia, valida per le qualificazioni ai prossimi mondiali.

"Sarò presente per testimoniare l'attenzione del Coni a una disciplina che è quella sotto attenzione più di tutti e per stare vicino al presidente Gravina che è tra le persone più competenti che possiamo avere", ha aggiunto il n.1 del Coni.

