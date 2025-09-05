"Io domani ci sarò, perché Gattuso per me è un mito, probabilmente è la cura giusta per la nostra nazionale".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Buonfiglio (pres Coni): “Gattuso un mito, è la cura giusta alla nostra Nazionale”
ultimora
Buonfiglio (pres Coni): “Gattuso un mito, è la cura giusta alla nostra Nazionale”
"Sarò presente per testimoniare l'attenzione del Coni a una disciplina che è quella sotto attenzione più di tutti", dice il numero 1 del Coni
Lo ha detto Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, annunciando la sua presenza alla sfida tra l'Italia e l'Estonia, valida per le qualificazioni ai prossimi mondiali.
"Sarò presente per testimoniare l'attenzione del Coni a una disciplina che è quella sotto attenzione più di tutti e per stare vicino al presidente Gravina che è tra le persone più competenti che possiamo avere", ha aggiunto il n.1 del Coni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA