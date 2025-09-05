Italia U21, Pafundi: “Fatti errori, ma mai mollato. Mancini? Sentito solo…”

"Io mi sento un giocatore tanto importante quanto tutti gli altri e credo che ognuno di noi debba dare il massimo per una sana competizione individuale e per fare squadra - dice Pafundi - Riguardo al mio percorso degli ultimi anni, penso che di errori ne ho fatti come tutti, però sono uno che non ha mai mollato e continuerò a lavorare per gli obiettivi che ho; quando ho avuto poche opportunità mi sono buttato giù, ma ora sono in una nuova piazza con persone che mi apprezzano e non vedo l'ora di far vedere quello che posso fare. Mancini? Ho scelto la Samp perché ho pensato che potesse essere il posto giusto per dare una svolta alla mia carriera. Il mister l'ho sentito solo il giorno dopo che sono arrivato a Genova".