Tra i più attesi in campo, c'è Simone Pafundi che nel novembre 2022 Roberto Mancini fece debuttare in Nazionale A a 16 anni, affacciatosi già la scorsa stagione in Under 21.
Italia U21, Pafundi: “Fatti errori, ma mai mollato. Mancini? Sentito solo…”
"Io mi sento un giocatore tanto importante quanto tutti gli altri e credo che ognuno di noi debba dare il massimo per una sana competizione individuale e per fare squadra - dice Pafundi - Riguardo al mio percorso degli ultimi anni, penso che di errori ne ho fatti come tutti, però sono uno che non ha mai mollato e continuerò a lavorare per gli obiettivi che ho; quando ho avuto poche opportunità mi sono buttato giù, ma ora sono in una nuova piazza con persone che mi apprezzano e non vedo l'ora di far vedere quello che posso fare. Mancini? Ho scelto la Samp perché ho pensato che potesse essere il posto giusto per dare una svolta alla mia carriera. Il mister l'ho sentito solo il giorno dopo che sono arrivato a Genova".
Ligure per club di appartenenza (sono in tutto 6 insieme all'altro sampdoriano Cherubini ed ai genoani Fini, Venturino e Ekhator ndr) è anche Diego Mascardi, portiere dello Spezia, che giocherà in casa:
"Sarebbe un grande onore poter debuttare al Picco, a casa mia - dice - Ma già questi primi giorni sono stati fantastici, stiamo lavorando sodo e si sta formando un gruppo bellissimo. Abbiamo acquisito tanto da mister Baldini e possiamo migliorare tanto. I Giochi olimpici? Noi ci proveremo a tutti i costi". Due giorni per lui un incontro intenso, quello con Gigi Buffon: "È sempre stato il mio idolo, è di Carrara come me, è stata un'emozione poterlo incontrare".
