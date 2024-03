Il dirigente ha anche spiegato che il derby di Milano sarà giocato di lunedì sera, il 22 aprile. Il Milan ha chiesto che fosse spostato al lunedì sera per avere qualche ora di riposo in più dopo la sfida di EL e del giovedì. "Presumibilmente - ha detto - trattandosi di una sfida di ritorno, potrebbero esserci anche i supplementari". Anche le tv hanno accettato scambiandosi le gare in modo che il derby del lunedì venga trasmesso in esclusiva da DAZN. Così Butti si è soffermato anche sulle esigenze delle squadre quando si tratta di calendario. «Gli allenatori aspirano sempre ad avere la settimana ideale, quella in cui si preparano le gare in sette giorni. Pioli mi chiese di tenere un ritmo più o meno costante con l'alternanza delle gare del Milan a gennaio. Ma tutti gli allenatori lo fanno, cercano di prendere tempo, di avere la settimana tipo. Milan-Inter la ufficializzeremo domani di lunedì perché i rossoneri abbiano 4 giorni di recupero dopo la partita europea".