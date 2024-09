Dove può arrivare la Juventus in campionato?

«Difficile rispondere, ma non avrà un compito facile perché in contemporanea c'è l'impegno internazionale, che richiederà più energie degli anni scorsi. L'obiettivo è tornare a primeggiare in Italia ed essere protagonista in Europa, ma è un progetto appena iniziato e non sarà facile raccogliere risultati subito».