Prosegue la preparazione del Cagliari in vista della partita in programma venerdì sera contro il Napoli, ultima giornata di campionato. Per l'occasione il tecnico rossoblu, Davide Nicola, rischia di fare a meno di Gianluca Gaetano: il centrocampista classe 2000, in prestito proprio dai partenopei, ha saltato l'allenamento odierno a causa di un fastidio al ginocchio sinistro. La sua presenza allo stadio Maradona è tutta da valutare.