Il bilancio delle due squadre con il direttore di gara di Forlì: nerazzurri imbattuto, non sorride il Cagliari
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice 

L'arbitro di Cagliari-Inter, match valevole per la 5ª giornata di Serie A, sarà Marco Piccinini, della sezione di Forlì.

Gli assistenti saranno Mastrodonato e Moro, il quarto ufficiale sarà Massimi, VAR dell'incontro Doveri, Assistente VAR Gariglio.

In questa stagione, Piccinini ha diretto una sola gara di Serie A, la sfida tra Como e Genoa del 15 settembre, terminata sul risultato di 1-1.

Il fischietto di Forlì ha diretto l’Inter in sei occasioni con un bilancio di 5 vittorie e un pareggio.

Bilancio totalmente opposto con il Cagliari, che con Piccinini ha vinto una volta, pareggiato 2 e perso ben 9 partite.

