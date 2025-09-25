L'arbitro di Cagliari-Inter, match valevole per la 5ª giornata di Serie A, sarà Marco Piccinini, della sezione di Forlì.
Cagliari-Inter, chi è l'arbitro? Dirige Piccinini, i precedenti e la designazione completa
Il bilancio delle due squadre con il direttore di gara di Forlì: nerazzurri imbattuto, non sorride il Cagliari
Gli assistenti saranno Mastrodonato e Moro, il quarto ufficiale sarà Massimi, VAR dell'incontro Doveri, Assistente VAR Gariglio.
In questa stagione, Piccinini ha diretto una sola gara di Serie A, la sfida tra Como e Genoa del 15 settembre, terminata sul risultato di 1-1.
Il fischietto di Forlì ha diretto l’Inter in sei occasioni con un bilancio di 5 vittorie e un pareggio.
Bilancio totalmente opposto con il Cagliari, che con Piccinini ha vinto una volta, pareggiato 2 e perso ben 9 partite.
