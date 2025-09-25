FC Inter 1908
Rabiot: "Milan-Napoli non è partita scudetto. Ci sono squadre come Inter, Juve…"

Rabiot: “Milan-Napoli non è partita scudetto. Ci sono squadre come Inter, Juve…”

A margine di un evento allo store del Milan, Adrien Rabiot ha toccato diversi argomenti a partire dal big match tra Milan-Napoli
Gianni Pampinella
A margine di un evento allo store del Milan, Adrien Rabiot ha toccato diversi argomenti a partire dal big match tra Milan-Napoli. "Se sarà partita scudetto? No, è solo l'inizio, il campionato è lungo. E' una partita per dimostrare e far vedere a che punto siamo come squadra. Ma non dirà se vinceremo o non vinceremo il campionato".

Allegri è cambiato rispetto alla Juventus?

"E' un allenatore forte e ci sono giocatori di qualità, siamo anche solidi. Dobbiamo continuare a lavorare, ma sto vedendo un Milan di qualità con tanti giovani che hanno voglia di lavorare e giocatori esperti che li possono accompagnare. Stiamo creando un bel gruppo".

Quello del Milan è il centrocampo con più qualità in Italia?

"Sicuramente è di un grandissimo livello. Poi ci sono squadre come Inter, Juventus e Napoli che hanno qualità, ma noi ci concentreremo su noi stessi senza guardare le altre squadre. Poi più avanti vedremo dove saremo, per ora sono felice di ciò che sto vedendo".

(Tuttomercatoweb.com)

