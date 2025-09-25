FC Inter 1908
Cagliari, allenamento in vista dell’Inter: a parte Zappa, parzialmente in gruppo Luvumbo

Il report della sessione odierna dei sardi, che sabato sera affronteranno all'Unipol Domus i nerazzurri di Chivu
Fabio Alampi Redattore 

A due giorni dalla gara dell’Unipol Domus contro l’Inter, i rossoblù sono scesi in campo al CRAI Sport Center per una seduta di allenamento a porte aperte. Davanti ai propri tifosi la squadra di mister Pisacane ha inizialmente svolto un’attivazione ludica, poi spazio alla tecnica e ai lavori sul possesso palla. Ultima parte dell’allenamento dedicata a cross e conclusioni a rete.

Parzialmente in gruppo Zito Luvumbo, personalizzato per Boris Radunovic e Nicola Pintus. A riposo Gabriele Zappa.

Domani, venerdì 26, nuovo allenamento fissato al mattino. Alle 16 mister Pisacane incontrerà all’Unipol Domus i media per presentare la gara: la conferenza stampa verrà trasmessa in diretta sul canale YouTube del Cagliari Calcio.

(cagliaricalcio.com)

