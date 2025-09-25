A due giorni dalla gara dell’Unipol Domus contro l’Inter, i rossoblù sono scesi in campo al CRAI Sport Center per una seduta di allenamento a porte aperte. Davanti ai propri tifosi la squadra di mister Pisacane ha inizialmente svolto un’attivazione ludica, poi spazio alla tecnica e ai lavori sul possesso palla. Ultima parte dell’allenamento dedicata a cross e conclusioni a rete.