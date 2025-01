Cagni: “Non esiste proprio quello che ha fatto Conceiçao. Milan senza regole. Non accetto…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Gigi Cagni è tornato sulla lite in campo tra Sergio Conceiçao e Davide Calabria. "Non esiste proprio quello che ha fatto Conceicao. Uno che fa così mi dà l'impressione che nella gestione di una squadra come il Milan avrà grosse difficoltà. Ora avrà dalla sua parte tutti i tifosi, ma non è professionale. Spero si sia pentito, perché non esiste che faccia una cosa come questa".