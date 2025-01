«Mi è successo al Barcellona, al Milan, all'Inter, allo United o a Parigi. Quando giochi con giocatori con grande mentalità, succede. Quello che disse a me Capello è 'non preoccuparti questo è un bene per la squadra'. Il mister lavora con grande emozione, così come Calabria. Se non succede sembra che non frega. Può sembrare una brutta immagine ma sono cose che succedono ovunque. L'importante aver risolto tutto subito dopo la partita», ha aggiunto.