"Se prendi Conte, devi avere soldi per comprare giocatori per vincere, sennò non viene. Discorso diverso con un altro allenatore, dove puoi mettere a posto la rosa, rinnovare e progettare il futuro. Non credo che Conte vada alla Juve per un progetto a lungo termine, lui è arrivato a un punto in cui prende le squadre per vincere".