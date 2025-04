"Mancano ancora 4 partite, aspettiamo di completare il nostro percorso. Ma il decimo posto non era l'obiettivo che avevamo, tutto però è ancora in discussione". Lo ha detto Urbano Cairo , presidente di RCS e del Torino, commentando la stagione granata.

"Ci è mancato Zapata per tanto tempo e non abbiamo da un anno e mezzo Schuurs. Due assenze importanti - ha aggiunto -. Non quantifico in punti l'assenza di Zapata ma ci ha penalizzato. Togliete chiunque faccia 15 gol a ogni squadra e vedrete le difficoltà…A gennaio, poi, abbiamo corretto con il mercato e ci ha dato un impulso".