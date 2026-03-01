Calamai: “L’Inter in Italia è di un altro pianeta, ha lo scudetto in pugno”

L'Inter ha lo scudetto in pugno. E' di questo avviso Luca Calamai che, nel suo editoriale per TMW, ha elogiato così i nerazzurri

Marco Macca Redattore 1 marzo 2026 (modifica il 1 marzo 2026 | 19:46)

L'Inter ha lo scudetto in pugno. E' di questo avviso Luca Calamai che, nel suo editoriale per TMW, ha elogiato così i nerazzurri dopo la vittoria contro il Genoa:

"Missione compiuta. In Italia l’Inter è di un altro pianeta. La squadra di Chivu prova a dimenticare la delusione patita con il Bode ribadendo la sua superiorità in campionato. L’ultima vittima è il generoso Genoa di De Rossi. La squadra nerazzurra ha lo scudetto in pugno".

"Quando alza i giri del motore trova con grande facilità la via del gol. Anche senza Lautaro. Anche senza i colpi del talento Pio Esposito. Il segnale è chiaro: Barella e compagni hanno il titolo in pugno. Solo loro potrebbero rimettere in corsa il Milan. Ma non è questa l’aria".

(Fonte: TMW)