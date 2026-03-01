L'Ifab ha approvato il nuovo protocollo Var: ecco tutte le novità

1 marzo 2026

L'Ifab ha approvato il nuovo protocollo Var. Sono diverse e importanti le novità che saranno introdotte a partire dal Mondiale. 1) espulsioni derivanti da un secondo giallo chiaramente errato. Casi di identità scambiata quando l’arbitro ammonisce o espelle il giocatore sbagliato. Assegnazione di un angolo sbagliato, a patto che la revisione sia immediata. Come sottolinea il Corriere della Sera, l’Ifab non si è però limitato a migliorare la Var.

"Nel pacchetto di riforme ha inserito «misure per migliorare il flusso delle partite e il comportamento dei giocatori», due aspetti collegati fra loro. L’obiettivo è rendere la vita difficile ai perditempo. Una delle innovazioni più significative riguarda rimesse laterali e rinvii dal fondo. Dopo la modifica introdotta l’anno scorso per limitare il tempo in cui i portieri possono trattenere il pallone (8 secondi) si è deciso di estendere il principio anche a queste situazioni".

"Se l’arbitro dovesse ritenere che il giocatore ci sta mettendo troppo, avvierà un conto alla rovescia di 5 secondi. Se il pallone non sarà in gioco, la rimessa laterale passerà alla squadra avversaria mentre il rinvio dal fondo si trasformerà in un angolo per gli avversari. Ne vedremo delle belle anche con le sostituzioni: uscire dal campo con calma per guadagnare tempo non sarà più concesso, massimo 10 secondi. Se il calciatore non riesce ad andarsene entro questo tempo, deve comunque uscire dal campo, ma il sostituto dovrà aspettare un minuto e potrà entrare solo alla prima interruzione. Basta anche con le sceneggiate: quando il medico entrerà in campo, il giocatore soccorso dovrà uscire in ogni caso e non potrà rientrarci prima di un minuto dalla ripresa del gioco. Vediamo che succede".

(Corriere della Sera)