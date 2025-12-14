Calamai: “La Juve rischia di fare la fine della Ferrari. Dopo Moratti…”

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, Luca Calamai commenta la scelta degli Elkann di rifiutare l'offerta di Tether per rilevare la Juve. "La Juve non si vende ha ribadito la famiglia Agnelli. Certo è che il miliardo messo sul tavolo da Tether Investments testimonia di una nuova frontiera legata a nuovi grandi ricchi decisa a dare l’assalto al club bianconero. Con potenzialità da capogiro".
"Dopo Moratti, Berlusconi, Sensi un’altra storica famiglia italiana potrebbe uscire dal nostro calcio? Vedremo quanto resisterà questo “no”. Anche perchè diciamolo francamente nei rampolli di casa Agnelli non si legge la passione che animava l’Avvocato o suo fratello Umberto. Per i giovani Elkann la Juve sembra più un dovere che un grande amore. Purtroppo. Gli aumenti di capitale per dare forza economica al mercato della Juve sembrano una condanna inevitabile. E anche le ultime scelte dirigenziali non entusiasmano. La Juve rischia di fare la fine della Ferrari".
