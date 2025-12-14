Uomo assist della gara contro il Milan, due gol e due assist suoi, l'ex nerazzurro ha parlato del suo rendimento su DAZN

14 dicembre 2025

Due gol al Milan, due assist sono suoi. Andrea Pinamonti, alla fine della gara contro la formazione rossonera, ha parlato ai microfoni di DAZN: «Penso che l'assist più bello sia il secondo, avevo solo un tocco per quel passaggio, ho visto con la coda dell'occhio il mio compagno, preferisco il secondo».

-Ti senti Nazionabile: c'era Bonucci in tribuna...

Non saprei cosa dire. Mi è stata fatta tante volte questa domanda: mi alleno al massimo sempre, partita dopo partita sento che sto migliorando, mi sento parte del gruppo, coinvolto e questo mi sprona a fare bene. Se ho fiducia quando sono in campo credo che sia la cosa più importante. Sono contento di questo e quello che sarà sarà, non so rispondere, non so cosa succederà. Sono contento di questo momento e me lo sto godendo.

-Cosa ci aveva chiesto contro il Milan?

I gol sono simili e sono cose che proviamo tanto in settimana con l'inserimento degli esterni. Con questo modulo sei spalle alla porta con difensori fisici e non è facile per un attaccante. Ma eravamo consapevoli delle loro qualità in mezzo e rimanendo compatti e stretti non gli abbiamo concesso gioco facile.

(fonte: DAZN)