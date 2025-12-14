FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Pinamonti: “Io in Nazionale? Non saprei cosa dire. Mi godo il momento e poi…”

ultimora

Pinamonti: “Io in Nazionale? Non saprei cosa dire. Mi godo il momento e poi…”

Pinamonti: “Io in Nazionale? Non saprei cosa dire. Mi godo il momento e poi…” - immagine 1
Uomo assist della gara contro il Milan, due gol e due assist suoi, l'ex nerazzurro ha parlato del suo rendimento su DAZN
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Due gol al Milan, due assist sono suoi. Andrea Pinamonti, alla fine della gara contro la formazione rossonera, ha parlato ai microfoni di DAZN: «Penso che l'assist più bello sia il secondo, avevo solo un tocco per quel passaggio, ho visto  con la coda dell'occhio il mio compagno, preferisco il secondo». 

Pinamonti: “Io in Nazionale? Non saprei cosa dire. Mi godo il momento e poi…”- immagine 2

-Ti senti Nazionabile: c'era Bonucci in tribuna... 

Non saprei cosa dire. Mi è stata fatta tante volte questa domanda: mi alleno al massimo sempre, partita dopo partita sento che sto migliorando, mi sento parte del gruppo,  coinvolto e questo mi sprona a fare bene. Se ho fiducia quando sono in campo credo che sia la cosa più importante. Sono contento di questo e quello che sarà sarà,  non so rispondere, non so cosa succederà. Sono contento di questo momento e me lo sto godendo. 

-Cosa ci aveva chiesto contro il Milan? 

I gol sono simili e sono cose che proviamo tanto in settimana con l'inserimento degli esterni. Con questo modulo  sei spalle alla porta con difensori fisici e non è facile per un attaccante. Ma eravamo consapevoli delle loro qualità in mezzo e rimanendo compatti e stretti non gli abbiamo concesso gioco facile. 

(fonte: DAZN)

Leggi anche
Cosmi: “Problema Inter nei big match? Secondo me no e vi spiego perché. Io...
FCIN1908 / Inter, Chivu porta in prima squadra un altro U23: tocca a Cinquegrano, ecco chi è

© RIPRODUZIONE RISERVATA