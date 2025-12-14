Due gol al Milan, due assist sono suoi. Andrea Pinamonti, alla fine della gara contro la formazione rossonera, ha parlato ai microfoni di DAZN: «Penso che l'assist più bello sia il secondo, avevo solo un tocco per quel passaggio, ho visto con la coda dell'occhio il mio compagno, preferisco il secondo».
Pinamonti: “Io in Nazionale? Non saprei cosa dire. Mi godo il momento e poi…”
-Ti senti Nazionabile: c'era Bonucci in tribuna...
Non saprei cosa dire. Mi è stata fatta tante volte questa domanda: mi alleno al massimo sempre, partita dopo partita sento che sto migliorando, mi sento parte del gruppo, coinvolto e questo mi sprona a fare bene. Se ho fiducia quando sono in campo credo che sia la cosa più importante. Sono contento di questo e quello che sarà sarà, non so rispondere, non so cosa succederà. Sono contento di questo momento e me lo sto godendo.
-Cosa ci aveva chiesto contro il Milan?
I gol sono simili e sono cose che proviamo tanto in settimana con l'inserimento degli esterni. Con questo modulo sei spalle alla porta con difensori fisici e non è facile per un attaccante. Ma eravamo consapevoli delle loro qualità in mezzo e rimanendo compatti e stretti non gli abbiamo concesso gioco facile.
