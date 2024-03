"'Tra due anni lascerò l’Inter e mi occuperò di giovani'. L’amministratore delegato nerazzurro sta cominciando a pensare al suo futuro. Non so quando Marotta deciderà veramente di fare un passo indietro. Penso che abbia ancora tanta voglia di vincere. Ma è certo che quando deciderà di togliersi la maglia di un club non dovremo perdere il suo valore. Che è altissimo. E’ bello che una delle sue idee sia quella di chiudere da dove aveva iniziato, cioè a contatto con i giovani. Ma onestamente questo suo progetto non mi soddisfa. Da uno come Marotta voglio di più. Cosa? Che lavori al rilancio del nostro calcio. Che assuma un ruolo preciso in Federazione. Lui ha capacità manageriale e conoscenze tecniche. Non è più giovanissimo ma vive proiettato nel futuro".